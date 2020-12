39e RDV agri « Les agriculteurs sont-ils responsables de l'agribashing ? »

Question un brin provocatrice, marquant le passage à une nouvelle formule pour des RDV agri encore plus axés sur les sujets agricoles d'actualité et souvent sources de polémiques. Mais l'objectif reste le même : inciter les agriculteurs à y réfléchir en leur apportant des arguments, à la fois multiples et divers, pour nourrir leur analyse. Autre changement pour les y aider : inviter plusieurs experts à confronter leurs points de vue.

« Les agriculteurs sont-ils responsables de l'agribashing ? » : premier sujet et non des moindres pour démarrer, ce soir, la nouvelle formule des RDV agri. Des rendez-vous de l'agriculture d'aujourd'hui auxquels Thierry agriculteur d'aujourd'hui justement, presque deux ans et une quarantaine de numéros après les avoir créés, veut donner encore plus de portée. L'agriyoutubeur souhaite en effet qu'ils soient encore davantage au cœur de l'actualité agricole avec des thématiques suscitant même des polémiques.

« La spécialisation et l'agrandissement des exploitations, la délégation de certaines missions des producteurs aux coopératives, le développement de la grande distribution... ces évolutions ont-elles éloigné les agriculteurs des consommateurs ? Avons-nous oublié d'expliquer nos métiers et pratiques agricoles ? », s'interroge Thierry Bailliet à propos de l'agribashing, thème de son 39e RDV agri.

Enrichir et dynamiser les débats

Le but est toutefois toujours de « permettre aux agriculteurs et à tous les curieux s'intéressant à l’agriculture de comprendre et décrypter les enjeux auxquels cette dernière est confrontée, maintenant comme demain », insiste-t-il. Ceci en leur fournissant le maximum d'informations et d'éclairages possibles, sans tabou quitte à se montrer parfois un peu provocateur. Et en les invitant à interagir et poser des questions pendant les émissions, via un tchat. À noter : la fréquence, les horaires et le timing demeurent inchangés : 1 à 1 h 30 de débat tous les 15 jours le lundi en direct à 21 h sur la chaîne Youtube Thierry agriculteur d'aujourd'hui.

Pour renforcer la richesse et le dynamisme des échanges, plusieurs intervenants sont conviés comme tout à l'heure où Thierry recevra Étienne Fourmont, éleveur plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom @Agrikol, Rémi Dumery, céréalier, blogueur et agritwittos, et le politologue Eddy Fougier.

RDV agri, c'est quoi ?



RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa un agriculteur et/ou un expert pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».



L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à



Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :

état d'avancement des cultures,

les dernières infos ou articles importants,

le site ou l’application de la semaine,

