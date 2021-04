48e RDV agri « Bio, label, HVE… avancées ou contraintes pour l’agriculture ? »

Agriculture biologique, AOC, AOP, IGP, label rouge ou "Au cœur des sols", HVE (haute valeur environnementale), produits "fermiers", "de montagne", "bleu-blanc-cœur", "céréales CRC", "lait de pâturage"... : la liste des signes officiels de qualité, labels et autres certifications existant en agriculture est très très longue, et s'enrichit continuellement.

Mais « les agriculteurs profitent-ils de ces nouveaux standards, ou sont-il les victimes d’un système qui les pousse à investir toujours plus et s’agrandir ? », s'interroge Thierry agriculteur d'aujourd'hui. Ces certifications sécurisent-elles leurs débouchés, voire créent-elles de nouveaux marchés ? Améliorent-elles leur rémunération ? Ou créent-elles des contraintes supplémentaires, avec leur lot de paperasse mais sans réel bénéfice financier ? D'autant qu'on peut se demander « si les consommateurs s’y retrouvent dans toutes ces normes », appuie Thierry.

Accompagné d'autres agriyoutubeurs ou agritwittos, Gilles VK (@gilles_vk), Robert Faivre (@RobertFAIVRE), Gaël Blard (@gaelblard), et Rémi Dumery (@RemDumDum), il abordera ces différents points lors de son prochain RDV agri, lundi 12 avril à 21 sur sa chaîne Youtube.

RDV agri est une émission de, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités,pour traiter d'un».