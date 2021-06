52e RDV agri Rémunération Carbone = jackpot ?

Cultures intermédiaires, agroforesterie, développement des protéines végétales… « la réduction d’émission ou le stockage de carbone peut-il aider les agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques et viabiliser leur exploitation ? » C’est la question que posera Thierry agriculteur d’aujourd’hui ce lundi 7 juin 2021 à 21h à ses interlocuteurs l’occasion du 52e RDV agri retransmis en direct sur YouTube.

Alors qu’il va bientôt reprendre la route, au bord de son tracteur Valtra G135 Versu pour le Cofarming tour, Thierry agriculteur d’aujourd’hui vous donne rendez-vous ce soir sur sa chaîne YouTube pour le 52e épisode de son RDV agri à partir de 21h. Cette semaine, il s’agira de répondre à cette question : « La rémunération pour la réduction d’émission ou le stockage de carbone peut-elle aider les agriculteurs à faire évoluer leur pratique et viabiliser leur exploitation ? »

Pour en discuter, il accueillera Gilles VK @gilles_vk, Jean-Baptiste Vervy @Jbvervy (président co farming et gérant de wizifarm), Nicolas Verschuere (de Soil Capital) @SoilCapital, Anaël Bibard @farmleap et Jean-Baptiste Dolle (chef du service Environnement de l’Institut de l’Elevage) @JBDolle, @InstitutElevage.





Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). Retrouvez les RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités, agriculteurs et experts, pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à cette plateforme de webinaire Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). Retrouvez les derniers RDV agri, en podcast et sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui

