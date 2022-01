64e RDV agri « Investir intelligemment »

« Face à l’inflation du matériel, comment manager ses investissements ? ». Telle est la question que pose Thierry agriculteur d'aujourd'hui pour son 64e RDV agri, ce soir à 21 h, sur sa chaîne Youtube. Derrière, il y a celle visant à limiter la hausse des coûts de production, liée à la flambée des intrants, des engrais notamment.

Plus de 44 % des agriculteurs vont diminuer les investissements sur leurs exploitations en 2022. C'est le résultat d'un sondage réalisé sur Terre-net début janvier. Il faut dire que les prix de toutes les matières premières agricoles montent en flèche depuis le second semestre 2021, en particulier ceux des engrais azotés qui s’envolent littéralement, provoquant l'inquiétude des lecteurs.

Ainsi, les prix des aliments atteignent des sommets au niveau mondial depuis 10 ans. En outre, l'augmentation du GNR et de l'acier a entraîné des hausses de tarifs de « 8 à 15 % » selon les chantiers dans les entreprises de travaux agricoles. Thierry agriculteur d'aujourd'hui avait déjà tiré la sonnette d'alarme lors de son 61e RDV agri : Intrants − « Les prix flambent !! Comment raisonner ses achats ? » Il revient sur cette problématique, ce soir à 21 h sur sa chaîne Youtube pour le 64e numéro, et s'intéressera plus particulièrement à l'inflation du matériel agricole et sur comment « investir intelligemment » dans ce contexte.

Et vous, quelle stratégie d'investissement pour votre ferme en 2022 ? Dites-le-nous en commentaire sous l'article. Cela étayera les discussions durant le 64e RDV agri.

RDV agri, c'est quoi ?

RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités, agriculteurs et experts, pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».

L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet.

Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). Retrouvez les derniers RDV agri, en podcast et sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui.

