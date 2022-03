[Attention reporté] 67e RDV agri « Les femmes en agriculture »

En cette veille de la journée internationale des droits des femmes, Thierry agriculteur d'aujourd'hui consacre son 67e RDV agri, ce soir à 21h sur sa chaîne Youtube, aux agricultrices et aux éleveuses. [Vient d'être reporté à une date ultérieure]

ATTENTION ! Nous venons d'apprendre que ce RDV agri était reporté à une date ultérieure. Nous vous tiendrons informés.

À 21 h ce lundi sur sa chaîne Youtube Thierry agriculteur d'aujourd'hui, à la veille de la Journée internationale du droit des femmes, l'agriyoutubeur Thierry Bailliet mettra les agricultrices et les éleveuses à l'honneur et leur donnera la parole.

Un 67e RDV agri 100 % féminin, ou presque si l'on compte le présentateur...

À suivre demain sur Terre-net et Web-agri : plusieurs articles en lien avec la Journée internationale des droits des femmes, dont des témoignages d'agricultrices et d'éleveuses.



Et vous ? N'hésitez pas à témoigner, en commentaires, de votre quotidien de cheffes d'exploitations ou d'exploitantes, de vos motivations, envies, réussites, difficultés.

RDV agri, c'est quoi ?

RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités, agriculteurs et experts, pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».

L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet.

Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). Retrouvez les derniers RDV agri, en podcast et sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net