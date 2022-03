68e RDV agri « Comment et où se former pour travailler dans l'agriculture ? »

Vous voulez devenir agriculteur ou travailler dans l'agriculture ? Comment vous former pour vous préparer, au mieux, aux enjeux d'un secteur en constante évolution ? Thierry agriculteur d'aujourd'hui vous donnera quelques tuyaux dans son 68e RDV agri, ce soir à 21 h, sur sa chaîne Youtube.

Et vous ? Quelle formation avez-vous suivie pour être agriculteur ou trouver un emploi dans ce secteur ? Avec un peu de recul, quels avantages et inconvénients en retirez-vous ? Racontez votre ou vos expériences, en commentaires.

Face à un secteur agricole et des métiers de plus en plus complexes, comment former au mieux les générations qui arrivent pour prendre la relève ? D'autant que l'agriculture attire un nombre croissant de néo-ruraux et va devoir faire fasse à un renouvellement massif de ses actifs dans les années qui viennent.

60e RDV agri, de novembre dernier, sur l'emploi en agriculture:

« Embaucher/travailler : un parcours du combattant en agriculture ? » Retrouvez le, de novembre dernier, sur

Le 68e RDV agri de Thierry agriculteur d'aujourd'hui, ce lundi soir à 21 h sur sa chaîne Youtube, tombe à pic pour aborder cet enjeu que représente la formation des exploitants et salariés agricoles.

RDV agri, c'est quoi ?

RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités, agriculteurs et experts, pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».

L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet.

Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). Retrouvez les derniers RDV agri, en podcast et sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui.

