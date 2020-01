Top articles À la Une cette semaine : les tendances météo, le Puma Case IH et le strip-till

Amélie Bachelet Terre-net Média

Les tendances météo pour février et mars 2020 ont particulièrement intéressé les lecteurs de Terre-net cette semaine, de même que le nouveau look des tracteurs Puma de Case IH. Suivent ensuite les articles consacrés à l'opération séduction d'Emmanuel Macron à l'égard des agriculteurs, au strip-tiller de Duro utilisé par trois agriculteurs normands et enfin aux débouchés du blé français.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

Tags Top articles

A lire également