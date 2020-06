Top articles À La Une : météo de la moisson, vidéo Antifarmer et 125 ans de New Holland

Amélie Bachelet Terre-net Média

Les tendances météo pour les mois de juillet et août 2020 ont particulièrement intéressé les lecteurs puisqu'elles seront déterminantes pour les récoltes et les semis de colza notamment. La vidéo "Antifarmer tu perds ton sang froid" réalisée par un agriculteur a également fait le buzz cette semaine. Viennent ensuite trois articles machinisme : sur les 125 ans de New Holland, sur la gamme de robots de désherbage Naïo Technologies et enfin sur la nouvelle moissonneuse-batteuse John Deere X9.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

Tags Top articles

A lire également