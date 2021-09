Protéines à base d'insectes Agronutris lève 100 millions d'euros pour l'industrialisation de son process

• AFP

La biotech toulousaine Agronutris, spécialisée dans l'élevage et la transformation d'insectes pour l'alimentation, a levé 100 millions d'euros pour le développement de deux unités industrielles, a-t-elle annoncé jeudi, dont la moitié en fonds propres.

La moitié de la somme a été apportée par le fonds Société de projets industriels, géré notamment par Bpifrance, tandis que 10 % sont apportés en subventions par l'État dans le cadre du plan France Relance et par la région Grand-Est. Enfin, 40 % des fonds sont levés sous forme de dette à long terme auprès de groupes bancaires et industriel.

Cette opération va permettre à la société Agronutris de déployer à Rethel, dans les Ardennes, d'ici fin 2022, sa première unité industrielle de production de protéines d'insectes pour l'alimentation et de préparer l'implantation d'un deuxième site « de plus grande envergure », selon le communiqué.

Le site industriel développera d'abord l'élevage et la transformation d'un insecte, la mouche soldat noire, à destination des marchés de l'aquaculture et de l'alimentation pour animaux de compagnie. Les deux premières unités auront une capacité de conversion de 280 000 tonnes par an de bio-résidus de l'agro-industrie agricole et permettront la création de 200 emplois dans le Grand-Est et au centre de recherche situé en Occitanie, souligne Agronutris, qui table sur neuf sites de production à horizon 2029.

?? Le Fonds #SPI accompagne @agronutris qui réunit 100 M€ pour industrialiser sa production de protéines à base d’insectes

???? Un projet de construction de 2 usines en France #TechinFab

??‍??Un potentiel +200 emplois créés



?? https://t.co/4NAnUxiwsO pic.twitter.com/b2hMKH809x — Bpifrance Presse (@BpifrancePresse) September 30, 2021

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net