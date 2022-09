Gestion Anticiper ma trésorerie avec l'EBE prévisionnel

• Cogedis • Terre-net Média

Lorsque la trésorerie est tendue, vous vous demandez si votre entreprise peut faire face à toutes ses dépenses. Quand la situation est plus favorable, vous vous demandez quelle stratégie adoptée. Pour vous aider à y voir plus clair, le point d‘équilibre prévisionnel est un outil essentiel.

Croiser le point d’équilibre prévisionnel avec les perspectives des marchés

L’analyse de vos points d’équilibre sur l’exercice écoulé permet de mettre en évidence vos forces et points d’amélioration. Dans la continuité de cette analyse, il est intéressant d’anticiper l’évolution de la trésorerie en calculant votre point d’équilibre prévisionnel. La 1ère étape consiste à évaluer les dépenses et recettes de l’exploitation pour l’année à venir, ce qui n'est pas chose aisée dans le contexte actuel de flambée du coût des intrants. Cela implique aussi de faire le lien avec l’évolution de vos besoins privés et l’incidence de vos projets à venir. En déterminant la part de chaque atelier et en divisant par les unités produites prévues, on obtient le prix d’équilibre ou point mort de trésorerie.

Anticiper les variations de trésorerie

Après avoir calculé les points d’équilibre prévisionnels, il est nécessaire d'anticiper l'évolution de la trésorerie en fonction de plusieurs hypothèses de cours. Selon différents scénarios de conjoncture, on détermine le volume de trésorerie excédentaire ou déficitaire.

Dans un contexte conjoncturel tendu, vous pouvez ainsi déterminer à quel moment votre ligne d’OC est consommée par rapport aux plafonds généralement utilisés par les organismes bancaires … on parle alors de capacité de résistance. Par contre, lorsque la conjoncture s’améliore, le calcul vous permet de savoir quand la trésorerie retrouvera son niveau normal … on parle dans ce cas de capacité de redressement. Ensuite, pour optimiser le financement de trésorerie, il faut arbitrer. L’enjeu est de bien préparer vos arguments pour défendre au mieux vos intérêts et trouver les solutions adéquates avec votre banquier et vos fournisseurs. Il s’agit alors de négociations au cas par cas. Les résultats techniques et la qualité des dirigeants auront autant de poids que les chiffres eux-mêmes. Enfin, bien sûr, lorsque la conjoncture est bonne, cela vous permet de savoir quand votre trésorerie est positive et d’orienter vos placements en fonction de votre stratégie patrimoniale en veillant à conserver une marge de sécurité.

Notre conseil

Dans un contexte de volatilité des marchés, la prévision de trésorerie devient indispensable même si l’exercice comprend une part d’incertitude. Ce pilotage par anticipation vous permet d’avoir une longueur d’avance vis-à-vis de vos partenaires financiers.

Ces calculs sont réalisés à partir du produit “EBE Prévisionnel”. Parlez-en à votre comptable.

