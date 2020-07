Coopérative agricole Après avoir beaucoup grossi, Agrial met la pédale douce sur ses investissements

La plus grosse coopérative agricole française, Agrial, qui a grossi jusqu'à réaliser plus de 6 milliards de chiffre d'affaires en 2019, va réduire ses investissements du fait de la crise sanitaire, a-t-elle indiqué mercredi.

« Nous avons décidé de réduire le plan d'investissement de 25, 30 % avec du report sur 2021 pour ne pas handicaper les résultats économiques de 2020 », a déclaré lors d'une visioconférence de presse Ludovic Spiers, le directeur général de la coopérative du Grand Ouest, qui réalise 26 % de ses ventes hors de France.

Pendant le confinement, la coopérative a accusé un repli moyen de 7 % de son chiffre d'affaires agroalimentaire, « une baisse supportable pour un groupe comme Agrial », a-t-il estimé.

Entre mars et juin, la coopérative - à l'origine notamment des salades Florette, du cidre Loïc Raison ou du fromage Pavé d'Affinois - a vu ses ventes progresser dans la grande distribution, mais reculer pour les produits destinés à l'industrie agroalimentaire ou à la restauration.

Agrial estime à - 20 % sa « baisse de performance liée à la baisse d'activité et aux surcoûts industriels et logistiques » et annonce chercher à réduire ses frais fixes, limiter les embauches et les investissements, après plusieurs années marquées par des acquisitions. « On a mis la pédale douce sur les investissements », a résumé son président, Arnaud Degoulet.

« On ne va pas trop appuyer sur l'accélérateur », a complété Ludovic Spiers, soulignant qu'ils étaient « très inquiets » quant à l'« absence de visibilité sur le monde agricole et le monde des affaires dans les 18 prochains mois ».

En 2019, la coopérative a enregistré des ventes en hausse de 4,3 %, à 6,09 milliards d'euros, récoltant le plein effet des acquisitions en 2018 d'un cidrier (Aston Manor) au Royaume-Uni et d'un fromager en Allemagne (Rotkäppchen).

Son résultat net était en revanche en repli de 9,7 %, à 52,1 millions d'euros. « Principalement deux effets exceptionnels » sont en cause, a précisé à l'AFP Sarah Deysine, directrice du projet d'entreprise et de la communication d'Agrial : une moins-value sur la cession de Florette Suisse et Italie ainsi que la perturbation de la collecte laitière causée par l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, classée Seveso, en septembre 2019. La coopérative regroupe environ 12 500 agriculteurs-adhérents et 22 000 salariés dans 11 pays.

