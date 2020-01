Info firme Günter Ordnung devient directeur général d'Argo Gmbh

Argo Tractor nomme un nouveau directeur général pour sa filiale allemande installée à Nuremberg. Objectif : consolider et élargir le réseau de distribution actuel pour développer les ventes de tracteurs Mc Cormick et Landini.

Depuis le 1er janvier, Argo Tractors, regroupant les marques de tracteurs Landini et Mc Cormick, a désigné un nouveau directeur général pour sa filiale allemande Argo Gmbh. Son nom : Günter Ordnung.

Günter est âgé de 51 ans et s'installe dans les bureaux de Nuremberg (Allemagne). Il bénéficie d'une expérience de 35 ans dans l'agroéquipement et connaît bien le marché. Précédemment, ses fonctions lui ont permis d’entrer en contact avec de nombreux concessionnaires et entrepreneurs agricoles.

Renforcer et élargir le réseau de distribution

Selon lui : « Travailler pour Argo Tractors est une étape importante de ma carrière, le point de départ de mes prochains objectifs. Je rejoins une multinationale qui joue un rôle important dans le monde, avec une capacité de production annuelle de 22 000 tracteurs. Je ferai mon possible pour mettre à profit mon expérience et les compétences du groupe de travail afin d'atteindre mes objectifs. Parmi eux, le renforcement du réseau de distribution actuel et son élargissement sur les zones non couvertes ».

Les tracteurs McCormick et Landini en Allemagne et en Autriche sont connus et appréciés respectivement comme tracteurs de plein champ alliant forte puissance et haute technologie.

