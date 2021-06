Top articles Au menu de la semaine : moisson et tracteurs

La moisson est cœur des préoccupations des lecteurs de Terre-net. Il y a ceux qui ont déjà commencé et ceux pour qui il faudra encore un peu de patience. En attendant, allez découvrir les premières estimations de rendements d'Agreste en orge d'hiver et en colza pour la récolte 2021. Par ailleurs, nous avons édité la première version de notre carte interactive du suivi de la sécheresse. Elle sera mise à jour tout au long de la saison. Et côté machinisme, Assurance Prévention, l’association des assureurs français, lance une campagne de prévention baptisée "Cultivons la prudence". Enfin, Ritchie Bros., constate une hausse considérable de l'activité depuis que ses ventes s'organisent en ligne.

