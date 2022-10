Filière oléoprotéagineuse Benjamin Lammert, élu président de Terres Univia

Terres Univia, l'interprofession des huiles et protéines végétales, a annoncé l'élection de son nouveau président, Benjamin Lammert, à l'issue du conseil d'administration du 6 octobre 2022. Benjamin Lammert prend dès à présent le relais d'Antoine Henrion qui occupait cette fonction depuis 2016.

« Je suis très honoré de prendre aujourd’hui le relais des actions entreprises par Antoine Henrion au sein de Terres Univia. J’ai à cœur de poursuivre collectivement le travail engagé au service de l’ensemble des professionnels de la filière oléoprotéagineuse », a déclaré Benjamin Lammert, désormais président de Terres Univia.

« Les enjeux de transition alimentaire, environnementale et énergétique sont immenses. Nous accompagnerons les producteurs, les collecteurs et les transformateurs dans la valorisation des oléoprotéagineux et de leurs co-produits, atouts incontestables de ces trois transitions. »

