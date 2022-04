Gestion des risques en agriculture Bessé Agro et Axa Climate veulent développer l'assurance paramétrique

Le courtier Bessé Agro et l'assureur Axa Climate annoncent signer un partenariat pour développer l'assurance paramétrique dans les filières agricoles.

Bessé Agro et Axa Climate annoncent la signature « d'un accord de partenariat pluriannuel portant sur le développement de solutions d’assurances paramétriques » à destination des filières agricoles.

Le courtier et le groupe d'assurance ont déjà mis en place une offre assurantielle paramétrique baptisée Emergence colza, « qui assure la valeur d’un indice satellitaire représentatif du risque de levée de cette culture ». La signature d'un partenariat pluriannuel s'inscrit donc dans la suite de cette collaboration.

Joran Chambolle, expert Bessé Parametrics explique : « Ce partenariat a déjà fait ses preuves avec l’offre « Emergence colza » grâce à l’utilisation d’indice satellitaire qui est aujourd’hui l’un des outils les plus innovants et performants. Il nous permettra de démultiplier ce type de réponse et ce, pour toujours mieux accompagner nos clients. »

