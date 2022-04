Transition agroécologique Bioline by InVivo et Pour une Agriculture du Vivant désormais partenaires

Bioline by InVivo et Pour une Agriculture du Vivant ont annoncé le 20 avril 2022 « nouer un partenariat stratégique pour accélérer le déploiement à grande échelle de la transition agroécologique ».

Avec ce partenariat, Bioline by InVivo et Pour une Agriculture du Vivant entendent « orienter et massifier ensemble une transition agroécologique, engagée par toutes les agricultures, chacune avec leurs moyens vers un objectif commun de résultat », ont-ils expliqué dans un communiqué commun.

C'est « dans la droite ligne du projet stratégique de Bioline, la 3e voie de l'agriculture, à savoir : préserver un haut niveau de productivité et accompagner la diversité des modes de production agricole dans cette transition pour relever les enjeux environnementaux et sociaux auxquels nous sommes confrontés », indique Laurent Martel, directeur de Bioline. Parmi les actions entreprises, « nous venons, par exemple, de finaliser l'intégration des plateformes Smag et Agroecologie.org pour le calcul de l'indice de régénération, conçu par Pour une Agriculture du Vivant, dans l'optique de simplifier son calcul pour les agriculteurs et de piloter leur démarche de progrès agroécologique de la manière la plus fluide possible ».

« Pour être efficaces et pertinents, les outils et services nécessaires à la transition agroécologique doivent partir du terrain, estime Anne Trombini, directrice de Pour une Agriculture du Vivant. Travailler avec des acteurs de l’amont agricole de l’envergure de Bioline apporte, de ce point de vue, une réelle valeur au mouvement. Par ailleurs, l'association cherche à déployer massivement les solutions qui font leurs preuves sur le terrain et dans les projets pilotes : les coopératives agricoles sont donc des acteurs stratégiques incontournables pour la réussite de notre mission. »

