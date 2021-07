Bunge Bénéfice net triplé au premier semestre

• AFP

Le géant américain du négoce Bunge a plus que triplé son bénéfice net au premier semestre par rapport à l'an passé et relève ses prévisions pour la suite, a-t-il annoncé mercredi, sur fond d'envolée des prix des matières premières agricoles.

Au premier semestre, le bénéfice net s'est élevé à 1,2 milliard de dollars, soit 3,6 fois plus qu'un an plus tôt, selon un communiqué. L'essentiel de la performance a été réalisé au premier trimestre, le bénéfice net étant en repli de près de 30 % au 2e trimestre, à 362 millions de dollars. Sur les six premiers mois de l'année, les ventes ont bondi de 52,1 % à 28,35 milliards de dollars.

Bunge, basé à Saint-Louis dans le Missouri, relève sa prévision de bénéfice net ajusté pour 2021, à « au moins » 8,50 dollars par action.« Nos équipes ont fait mieux qu'attendu en se frayant un chemin avec efficacité au milieu de la volatilité mondiale pour livrer à nouveau un trimestre solide », souligne le directeur général Greg Heckman, cité dans un communiqué du groupe.

Bunge était sorti du rouge en 2020, grâce à une forte activité et une meilleure rentabilité du secteur de l'alimentation.

