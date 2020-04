ADM Chiffre d'affaires en léger recul mais bénéfice en hausse au 1er trimestre

• AFP

Le géant américain des matières premières agricoles Archer Daniels Midland (ADM) a vu son chiffre d'affaires s'effriter au 1er trimestre 2020, marqué par les premiers remous de la crise du coronavirus, mais son bénéfice s'est nettement amélioré, grâce notamment à de bonnes opérations latino-américaines.

« Il y a beaucoup d'inconnues et ADM n'est pas immunisé contre certains des effets négatifs de la pandémie » de Covid-19, a indiqué le Pdg Juan Luciano lors de la publication des résultats trimestriels du groupe, basé à Chicago. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a reculé de 2,6 % à 14,9 milliards de dollars contre 15,3 milliards au premier trimestre 2019. Le bénéfice net au premier trimestre a augmenté de 67% à 391 millions d'euros contre 233 millions un an auparavant.

Côté ventes, la division la plus importante, celle des oléagineux et services agricoles a vu son chiffre d'affaires reculer de presque 4 %, à 11,07 milliards contre 11,53 milliards l'an passé. En revanche, les ventes de la division nutrition ont bondi de 15 % à 1,47 milliard de dollars contre 1,28. Les volumes d'oléagineux traités sont restés stables, à 9,163 millions de tonnes contre 9,167 un an auparavant. Côté maïs, ils ont légèrement progressé (+ 2,7 %) à 14,697 millions de tonnes contre 14,299 millions un an avant.

La rentabilité s'est améliorée après la grande crise de 2019, lorsque les champs d'une partie du midwest américain avaient été noyés au printemps sous de grandes inondations, puis lorsque les agriculteurs ont été obligés de stocker leurs grains, de soja notamment, pris dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Le bénéfice d'exploitation de la division oléagineux et services agricoles en particulier a plus que doublé par rapport à celui de l'an passé, en raison notamment de bons résultats en Amérique latine.

