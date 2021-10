Coopérative agricole Christophe Bonno, nommé directeur général du groupe Maïsadour

Le groupe coopératif Maïsadour vient d'annoncer la nomination de Christophe Bonno, en tant que directeur général depuis le 18 octobre 2021.

« Après de nombreuses années à travailler dans les secteurs agricoles, de l’industrie et de la distribution alimentaire, je me réjouis de rejoindre Maïsadour et le monde agricole coopératif dont je partage les valeurs, et de travailler avec les équipes de Maïsadour sur des projets passionnants et structurants afin de relever les défis de la transition agroécologique », a déclaré Christophe Bonno, nommé directeur général du groupe coopératif depuis le 18 octobre 2021.

Il aura « pour mission de construire et déployer une vision stratégique et pérenne, créatrice de valeur pour Maïsadour, ses adhérents et le territoire, dans le respect de la politique RSE engagée par le Groupe, précise le groupe dans un communiqué. Son rôle consistera aussi à propager une culture managériale engageante et performante ainsi que faire rayonner les filières agricoles d’excellence des agriculteurs Maïsadour en France et à l’international. »

Pour Michel Prugue, président du groupe coopératif, « Christophe Bonno est un homme de conviction et de transformation. Sa connaissance de toutes les filières agro-alimentaires et son expérience de la relation agricole et de la distribution au consommateur apporteront à Maïsadour une nouvelle dimension impactante pour notre gGroupe ».

