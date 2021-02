Coopérative agricole Christophe Congues, élu président du groupe coopératif Euralis

Précédemment président délégué d'Euralis, Christophe Congues succède à Christian Pèes, qui avait pris la décision de quitter la présidence d'Euralis à compter de février 2021 et s'était mis en retrait depuis quelques mois, pour raison de santé.

L'assemblée générale d'Euralis Coop, réunie le 12 février dernier, a procédé au renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d'administration. Ce dernier s'est réuni dans la foulée et a élu son nouveau président, Christophe Congues, ainsi qu'un nouveau bureau.

Conserver « une position innovante »

À cette occasion, Christophe Congues a déclaré : « aux côtés de tous les membres du Conseil d’administration d’Euralis, je tiens à poursuivre le travail engagé par Christian Pèes, en restant fidèle à la dynamique positive qu’il a su insuffler depuis plus de vingt ans. Christian Pèes a fait d’Euralis une coopérative pionnière, par les décisions stratégiques audacieuses qu’il a prises au fil du temps, le dernier exemple marquant étant le choix du conseil, en février 2020, dans le cadre de la loi Egalim ».

« Il me tient à cœur de garder cette position innovante, en étant toujours au service de nos adhérents et de nos territoires. Je veux notamment contribuer à construire l’agriculture de demain, une agriculture durable et plurielle, compétitive pour ceux qui la pratiquent. Une agriculture qui répond aussi aux attentes des consommateurs et qui s’adapte aux marchés. » Parmi les axes stratégiques prioritaires mis en avant par le nouveau président : « poursuivre le développement de la coopérative à l’international - même si l’ancrage reste dans le Sud-Ouest - et toujours favoriser l’innovation, avec, pour fil rouge, une priorité donnée à l’humain et à la force du collectif ». « Pour nos activités alimentaires, l’innovation passe par les lancements de produits destinés entre autres à répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs, précise Christophe Congues. Pour notre activité semences, l’innovation nourrit bien entendu notre politique R&D et vise à améliorer encore la performance de notre flux génétique ».

Portrait de Christophe Congues : âgé de 48 ans, il est producteur de maïs semences, de kiwis et de tabac à Moumour (Pyrénées-Atlantiques). Engagé au sein d’Euralis depuis huit années, Christophe Congues a été président de la commission territoriale Sud Aquitaine et président délégué du Pôle agricole. Diplômé d’un BTS en analyse et conduite des systèmes d’exploitation agricole (au lycée agricole de Montardon), il s’est également formé à la gouvernance des coopératives agricoles à l’ESSEC Business School. Président de la Fédération des planteurs de tabac durant treize ans, il a été secrétaire général de France Tabac Union pendant onze ans avant de rejoindre le Conseil d’administration du groupe Euralis en février 2014. Il y suivait en particulier les projets d’innovation du Pôle agricole.

