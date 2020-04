Pension alimentaire La MSA accompagne les parents en difficulté en cette période de crise

Alors que le gouvernement a rappelé que le versement de la pension alimentaire devait être maintenu pendant le confinement, la MSA informe et accompagne les parents en difficulté.

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, le versement de la pension alimentaire doit être maintenu, a rappelé le gouvernement le 9 avril. Les parents affiliés à la MSA qui ne reçoivent pas leur pension ou ceux qui font face à des difficultés financières pour l’assurer peuvent en conséquence saisir l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaire (Aripa) via leur caisse, précise la MSA. Plus d'informations sont disponibles sur le site pension-alimentaire.msa.fr.

L’organisme rappelle également « que l'Aripa pourra si besoin verser une allocation de substitution à la pension alimentaire (l'allocation de soutien familial ou ASF, d'un montant de 115 €) à tout parent isolé et se charger du recouvrement de l'impayé ».

Les mesures de confinement entraînant également l’allongement de certaines procédures, « le versement de l'ASF aux familles monoparentales récemment séparées et n'ayant pas encore de titre exécutoire de pension alimentaire est prolongé de quatre mois » précise le gouvernement, via un communiqué des secrétaires d’État Marlène Schiappa et Christelle Dubos.

La pension alimentaire représente en moyenne 170 euros par mois et par enfant. Depuis le début du confinement, les remontées concernant l’absence de paiement de la pension ont été plus importantes qu’en période habituelle, indique le gouvernement.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net