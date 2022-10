Filière betteraves-sucre Cristal Union mesure son empreinte socio-économique en France

Par le biais de l'outil Utopies Local Footprint, Cristal Union a souhaité mesurer son empreinte socio-économique en France. Son directeur général nous livre les deux enseignements majeurs : « 1 emploi chez Cristal Union représente 10 emplois supplémentaires soutenus sur le territoire français et 1 euro créé en chiffre d'affaires pour le groupe coopératif, c'est 1 euro de PIB additionnel dans l'économie française ». Détails.

« Cristal Union est un important acteur de la filière betteraves-sucre, premier fournisseur de sucre à l'industrie agroalimentaire et premier fournisseur d'alcool en France. L'ancrage local fait partie de notre ADN », met en avant Xavier Astolfi, directeur général du groupe coopératif. À travers la réalisation de l'étude Utopies Local Footprint, l'objectif est de « calculer réellement et précisément l'impact de l'activité de nos 11 sites de production, de nos établissements de Paris et Reims, ainsi que de nos 5 filiales, sur l'économie française ».

Les principaux résultats de l'étude

Basée sur les données de 2020, cette étude a notamment permis de mesurer que « pour 1 emploi au sein du groupe Cristal Union, ce sont 10 emplois supplémentaires qui sont soutenus sur le territoire français, particulièrement dans les secteurs de l'industrie, l'agriculture, le transport et le commerce », précise Xavier Astolfi. « En plus des 2 300 salariés du groupe, Cristal Union soutient en effet 8 700 emplois dans la chaîne de ses fournisseurs, dont 1 700 emplois dans les exploitations agricoles. On compte également 9 850 emplois induits supplémentaires, soutenus par la consommation des personnes employées directement ou indirectement par Cristal Union et par les dépenses des administrations publiques. Enfin, la vente des produits de Cristal Union soutient 2 360 emplois chez ses clients ».

L'analyse a également permis de montrer que « pour 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2020-21, Cristal Union a généré 1,6 milliard d'euros de PIB additionnel dans l'économie française. [...] 86 % des achats du groupe sont notamment réalisés auprès de fournisseurs français ». « En ce qui concerne la décarbonation de nos activités, nous investissons régulièrement et de manière conséquente dans l'amélioration de nos outils de production, à hauteur de 60 millions d'euros ».

Dans une volonté de transparence, le groupe coopératif se dit fier de pouvoir « exprimer concrètement sa contribution à l'économie française ». « Nous commercialisons par ailleurs nos produits dans plus de 100 pays, contribuant aussi au rayonnement du savoir-faire français à l'international », souligne Xavier Astolfi.

Une production mondiale de sucre "hyper-concentrée"

La présentation s'est ensuite poursuivie par un débat avec Sébastien Abis, directeur du club filière sucre. Parmi les éléments de son analyse, il souligne notamment « l'hyper-concentration de cette production sur la planète. En effet, si on additionne les surfaces de canne et de betteraves, cela représente à peine la moitié de l'Hexagone pour un produit utilisé tous les jours, par près de 8 milliards de personnes pour des usages alimentaires, mais aussi industriels, sanitaires voire énergétiques ».

« Adaptation au climat, transition agro-écologique pour produire plus ou au moins autant avec moins.... la filière betterave est au cœur de multiples enjeux. Les recherches telles que le programme Aker montrent que la réponse est loin d'être simple et qu'il faudra plutôt miser sur une combinaison de solutions ». En tout cas, « le monde agricole est une locomotive de la transition et une bascule doit être opérée dans le regard de la société à ce niveau », met en avant l'expert.

