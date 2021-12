Coopérative agricole David Saelens élu président de la coopérative Noriap

Le conseil d'administration de la coopérative Noriap a élu son nouveau président le 14 décembre 2021. Agriculteur et éleveur à Offignies (Somme), David Saelens succède ainsi à Jean-François Gaffet, qui assurait la présidence depuis 2007 et qui n'a pas souhaité renouveler son mandat.

Dès sa nomination à la présidence de Noriap, David Saelens a indiqué vouloir « assurer une certaine forme de continuité dans la gouvernance de la coopérative », suite à son prédécesseur, Jean-François Gaffet. « Je voudrais tout d’abord remercier Jean-François pour la confiance qu’il m’a accordée tout au long de notre parcours commun. Depuis 15 ans, nous avons développé, et consolidé financièrement le groupe Noriap, au travers de ses cinq branches d’activité (métiers du grain, élevage et nutrition animale, machinisme, distribution et plus récemment les œufs) », a-t-il déclaré. David Saelens était vice-président de la coopérative depuis 2007.

Il ajoute : « L’adhérent et le revenu des agriculteurs sont au cœur de mes préoccupations. Je mettrai toute mon énergie à adapter notre outil, et en priorité notre métier de base de collecte de céréales et d’approvisionnement, pour répondre aux attentes des agriculteurs, et faire face aux défis qui se posent aujourd’hui à l’agriculture et à la coopération agricole ».

Le nouveau président de Noriap sera accompagné par Luc Vermesch, polyculteur-éleveur à Ville-Le-Marclet (Somme), en tant président délégué de la coopérative, et Frédéric Dufosse, agriculteur à Bray-Les-Mareuil (Somme), qui devient vice-président.

