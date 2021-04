Vient de paraître Terre-net Le Magazine Décisions agronomiques : Avoir confiance dans les prédictions numériques

• Matthieu Schubnel • Terre-net Média

Dans ce numéro spécial, Terre-net Le Magazine consacre la plupart de ses sujets à cette tendance de fond que constitue le développement des outils numériques en agriculture. Qu’il s’agisse de choix des variétés et semis, de fertilisation, d’applications phytosanitaires ou de surveillance et de ventilation des stocks de grain, le recours aux auxiliaires digitaux se développe, au bénéfice de l’agriculteur.

Numéro spécial Agriculture numérique !

Même si la majorité des exploitants n’a pas encore eu recours aux services numériques en matière de traitements phytosanitaires ou de fertilisation par exemple, l’offre se déploie. C’est bien la praticité, l’optimisation économique des itinéraires techniques ainsi que l’interopérabilité entre les logiciels qui ressortent en tête de liste des attentes des exploitants, selon les concepteurs, les distributeurs agricoles et les conseillers. Ce mois-ci, Terre-net Le Magazine décrypte aussi la commercialisation des récoltes à l’ère du numérique. Le magazine vous propose par ailleurs des témoignages d’utilisateurs sur les installations numériques de surveillance des stocks de grain à la ferme. Ce numéro traite également des auxiliaires numériques créés par les instituts techniques et les semenciers pour faire les bons choix parmi la large offre de variétés disponibles. Vous pourrez en outre réviser les étapes-clés pour réussir vos semis de maïs.

Pulvérisation de précision et prix rémunérateurs

L’essai exclusif de ce numéro est consacré au Kubota M6-132, un tracteur tout juste lancé sur le marché. Un article présente en outre une sélection d’innovations numériques tournées vers l’avenir. Dans un autre temps fort, la rédaction dresse un aperçu des technologies récentes ou à venir en matière de pulvérisation de précision. Retour aussi sur le mal-être de la profession causée par l’absence de prix rémunérateurs… qui peut parfois mener jusqu’au suicide et la prise de position du ministre de l’agriculture sur ce sujet.

Ce numéro revient par ailleurs sur les conditions météo mitigées rencontrées lors des semis et propose un focus sur les disparités de prix du foncier à travers l’Europe. Retrouvez comme dans chaque numéro des produits et services utiles tout juste lancés sur le marché. Sans oublier une multitude de contenus accessibles en réalité augmentée avec votre smartphone pour enrichir votre expérience de lecture et creuser les sujets qui vous intéressent !

