Tereos Départ du président du directoire Philippe de Raynal

Le groupe sucrier Tereos (Béghin Say) a annoncé le départ du président du directoire Philippe de Raynal, arrivé fin 2020, et la nomination d'un président par intérim dans l'attente d'un remplaçant.

« Le conseil de surveillance confie la présidence du directoire par intérim à Gwenaël Eliès en remplacement de Philippe de Raynal, qui quitte l'entreprise », indique Tereos dans un communiqué diffusé lundi soir qui évoque la volonté du conseil de surveillance d'« accélérer la transformation du groupe initiée en décembre 2020 ». Gwenaël Eliès poursuivra par ailleurs ses fonctions de directeur financier du groupe.

« Au cours des douze derniers mois et sous l'impulsion de Philippe de Raynal, Tereos a mis en place une nouvelle stratégie qui a permis d'engager résolument le groupe sur la voie du redressement financier ». La phase qui s'ouvre désormais doit permettre de de réaliser « les priorités opérationnelles attendues à court et moyen terme grâce à une exécution plus agile et ciblée », écrit le groupe dans un court texte.

Philippe de Raynal était arrivé à la direction du groupe nordiste en décembre 2020, au terme d'un coup de force organisé par des coopérateurs opposés à la stratégie du deuxième groupe sucrier mondial. Il avait remplacé Alexis Duval, petit-fils du fondateur et fils de Philippe Duval, son prédécesseur à la présidence du directoire jusqu'en 2012.

« Avec l'appui de Gwenaël Eliès, Philippe de Raynal a initié une feuille de route ambitieuse » visant à redresser la rentabilité de Tereos, à accentuer son désendettement et à renforcer ses positions commerciales. « Beaucoup reste à faire pour restituer à Tereos la place qui lui revient, et le prochain président du directoire aura pour mission d'approfondir cette dynamique », a commenté Gérard Clay, président du conseil de surveillance, cité dans le communiqué.

