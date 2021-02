Négoce agricole « Depuis le 1er janvier, Ternoveo accélère vers les biosolutions »

Ternoveo a fait le choix de la vente des produits phytopharmaceutiques et oriente sa stratégie vers les biosolutions comme alternative aux produits de synthèse. Le négoce souhaite ainsi « accompagner les agriculteurs dans leur transition agroécologique grâce à ces solutions innovantes qui répondent aux enjeux environnementaux et sociétaux de demain ».

Ternoveo oriente sa stratégie vers les biosolutions. « Depuis 2019, nous proposons une large gamme permettant aux exploitants de faire évoluer leurs pratiques de lutte contre les bio-agresseurs tout en respectant davantage l’environnement et en conservant des rendements et des marges stables », indique Xavier Harlé, directeur général du négoce agricole.

Une réponse pour réduire l'usage des phytos

« De plus, ils offrent une réponse aux objectifs fixés par le gouvernement en termes de réduction d’usage des produits phytopharmaceutiques. En effet, les attentes sont importantes dans le domaine avec le plan Ecophyto II qui vise à réduire de 50 % leur utilisation d’ici 2025 et avec le volet agricole du plan France relance qui promeut la certification "haute valeur environnementale" et donc une approche agronomique différente de celle que connaît l’agriculture conventionnelle », précise Ternoveo.

La gamme de biosolutions du négoce « désormais 80 produits, dont des biostimulants qui aident les plantes à se défendre face aux stress abiotiques et des produits de biocontrôle qui aident les plantes à se défendre des stress biotiques... ». Ces biosolutions représentent « une alternative accessible à tout type d’exploitation, quel que soit son système agricole et son cycle de rotation (testé sur blé, orge, betterave, colza, maïs, pomme de terre, pois de conserve, haricot, lin et soja) ».

15 à 20 % des clients agriculteurs Ternoveo engagés pour la prochaine campagne

« En 2020, 10 % de nos clients étaient engagés dans cette nouvelle pratique de lutte contre les agressions des cultures. Tous ont bénéficié d’un accompagnement technique et agronomique de la part de Ternoveo afin de relever au mieux les défis qu’imposent cette méthode, ce qui se traduit par des visites de contrôle, du conseil et de la vente. L’objectif final est de préserver la productivité des cultures et de répondre aux normes environnementales », précise Pauline Vansteenberghe, responsable service technique et expérimentation. Pour la prochaine campagne, le négoce ambitionne de « toucher 15 à 20 % de sa clientèle d’agriculteurs ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net