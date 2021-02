Haute-Loire Des agriculteurs bloquent des grandes surfaces

Des agriculteurs en colère ont bloqué mardi sept grandes surfaces du Puy-en-Velay et ont manifesté devant la préfecture de Haute-Loire où ils ont déversé du fumier pour réclamer une meilleure rémunération, a indiqué une responsable syndicale.

« La loi Egalim (loi alimentation) devait nous permettre d'être mieux rémunérés, or ce n'est pas le cas. Ce sont les intermédiaires qui en profitent et l'État ne joue pas son rôle de police en faisant appliquer la loi », a dénoncé auprès de l'AFP Laurine Rousset, présidente des Jeunes agriculteurs (JA) de Haute-Loire.

À l'appel de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) et des JA 43, des agriculteurs ont bloqué sept grandes surfaces de l'agglomération à partir de 10h00, empêchant l'accès aux magasins jusqu'en début d'après-midi et distribuant des tracts. Environ 150 agriculteurs selon les organisateurs, accompagnés d'une cinquantaine de tracteurs, se sont ensuite rassemblés devant la préfecture du Puy-en-Velay mardi après-midi, déversant des bennes de fumier et de terre. Ils ont déployé une banderole noire sur laquelle était écrit : « Denormandie tu nous a menti, Macron tu nous prends pour des cons ». « Nous avons demandé un entretien avec le préfet mais nous avons seulement pu rencontrer sa directrice de cabinet qui n'a pas prêté attention à ce que nous avions à dire », a expliqué Laurine Rousset, disant espérer un nouvel entretien « d'ici une dizaine de jours ».

Promulguée en 2018, la loi alimentation (Egalim) était censée protéger les revenus des producteurs mais le gouvernement a reconnu en septembre qu'elle n'avait pas atteint ses objectifs. Depuis, les relations restent très tendues entre les différents acteurs.

Des négociations commerciales annuelles entre producteurs, industriels de l'agroalimentaire et distributeurs sont en cours. Elles doivent s'achever le 1 er mars.

