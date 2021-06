Potasse et produits pétroliers Des piliers de l'économie bélarusse

L'Union européenne s'en est pris lundi aux produits pétroliers et à la potasse du Bélarus, deux exportations phares du pays, en réplique à la répression continue de l'opposition depuis un an.

Les 27 membres de l'UE ne sont cependant pas parmi les principaux clients pour ces produits du Bélarus, dont l'économie reste très largement sous contrôle de l'État et dépendante de la Russie, plus de trente ans après la dissolution de l'URSS.

Potasse

Selon les statistiques de la Banque mondiale, le Bélarus est le deuxième exportateur mondial, derrière le Canada, d'engrais à base de potasse, des ventes qui représentaient 2,8 milliards de dollars (en 2018), une source importante de devises donc.

Le groupe public bélarusse Belaruskali est même l'un des plus grands producteurs mondiaux de potasse. L'entreprise affirme produire environ un cinquième de fertilisants à base de potasse dans le monde et emploie quelque 16 000 personnes. Les principaux clients du Bélarus sont le Brésil (558 million de dollars), la Chine (280 M) et l'Inde (244 M). Le premier client européen est en 7e position, la Pologne (117 M), le second, la Belgique, représente 62 millions de dollars.

En 2020, le marché mondial du potasse avait menacé de vaciller lorsque la production bélarusse avait été perturbée par le mouvement de contestation de l'été 2020 contre la réélection du président Alexandre Loukachenko. Des grèves ponctuelles avaient touché Belaruskali ainsi que d'autres entreprises étatiques. Elles ont cependant été rapidement matées par les autorités à coups d'arrestations, de pressions et de licenciements.

Produits pétroliers

Les produits pétroliers raffinés sont la principale exportation du pays, représentant selon la Banque mondiale en 2019 6,5 milliards de dollars. Si le pays ne dispose pas de ses propres hydrocarbures, le pétrole joue un rôle majeur dans l'économie grâce au grand frère russe. En effet, Minsk a hérité de nombre d'infrastructures soviétiques - usines, oléoducs - et acquiert auprès de la Russie du brut à des tarifs préférentiels pour le raffiner et exporter des carburants en Europe. Ses deux principaux clients sont l'Ukraine (2,5 mds USD) et le Royaume-Uni (2,2 mds USD). Suivent les pays de l'UE : Allemagne (729,2 millions), Pays-Bas (526,6 millions) et Pologne (286 millions).

Le Bélarus contrôle aussi un réseau de pipelines transportant du brut russe vers l'Europe, en particulier l'Allemagne, la Pologne ou encore la Hongrie et la République Tchèque. Ce transit ne semble pas affecté par les sanctions européennes, pas plus que celui du gaz russe.

