Promotion du métier d'agriculteur Des Toqués de l'agriculture à Paris tout le week-end !

Trois ans que Jeunes Agriculteurs attendait de pouvoir organiser cet événement : reporté plusieurs fois à cause de la crise sanitaire, Les Toqués de l'agriculture, c'est ce soir jusqu'à dimanche 18 h sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris. Pour promouvoir les produits agricoles de toute la France et le travail des agriculteurs en amont, le syndicat s'associe à des chefs cuisiniers afin de les mettre en valeur à travers des mets élaborés sur place, que le grand public pourra déguster.

« Nous voulons mettre en avant le rapport étroit entre l'agriculture et la gastronomie, grâce à un événement convivial. Après deux ans de pandémie et la guerre en Ukraine, on en a bien besoin !, souligne Samuel Vandaele, président de Jeunes Agriculteurs, en ouverture de la conférence de présentation de l'événement Les Toqués de l'agriculture. Organisé avec le Tour des terroirs (plus d'infos ci-dessous) via le fonds de dotation du syndicat Terres Innovantes et ses mécènes, ce dernier bénéficie d'un partenariat avec la fondation Carrefour et l' association Demain je serai paysan, et est parrainé par Guillaume Gomez, chef cuisinier au Palais de l'Élysée.

Un lien étroit entre agriculture et gastronomie

« Cuisiner est un moment de partage, poursuit-il. Alors le faire ensemble − chefs, agriculteurs et consommateurs − en dégustant ensuite les recettes réalisées, donne l'occasion d'échanger les uns avec les autres sur l'alimentation, l'excellence des produits français, leurs modes de production et leur valorisation à travers la cuisine. Une opportunité aussi pour parler de notre métier d'agriculteur et des enjeux auxquels il est confronté, comme la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations agricoles. Deux défis en lien avec la thématique de cette manifestation. »

Jeunes agriculteurs et chefs cuisiniers, main dans la main

Ce 29 avril 2022 à partir de 16 h et jusqu'à dimanche 1 er mai 18 h, de jeunes exploitants agricoles de toute la France viennent présenter leurs produits sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris. Au fil des 14 stands, un par région avec l'Outre-Mer, les visiteurs pourront découvrir les spécialités de chaque terroir. Mais il ne s'agit pas seulement d'un vaste marché de producteurs de 4 000 m 2. JA s'est associé à de jeunes chefs cuisiniers, chargés de mettre en valeur les productions agricoles françaises dans des plats cuisinés sur place et proposés au grand public. La nouvelle génération agricole et culinaire, main dans la main, pour mettre en lumière l'importance de renouveler les actifs dans ces deux secteurs !

« Dès que Jeunes Agriculteurs nous a contactés, nous avons été partants pour participer au projet », raconte Élise Grandidier, fondatrice du Tour des terroirs, coorganisateur de ce rendez-vous festif. Diplôme de l'Institut Paul Bocuse et de l'EM Lyon Business School, cette petite-fille d'agriculteur a créé il y a quatre ans cette association pour « fédérer les acteurs du bien manger et réunir les mondes agricole et culinaire ». Ceci afin de valoriser, auprès des professionnels de la restauration » comme de l'ensemble des Français, au travers de marchés de producteurs, de dîners insolites, etc., « la richesse de nos terroirs et les savoir-faire de nos artisans et producteurs ».

Communiquer par les produits

Avec les reports pour cause de Covid, « nous avons eu trois ans pour peaufiner l'organisation de l'événement, poursuit la jeune femme de 26 ans. Entre-temps, nous avons mis en place en régions des marchés, journées et dîners Toqués, avec 100 % de produits fournis par des jeunes agriculteurs, ainsi que des Toqués à emporter lorsque les restaurants étaient fermés par mesure sanitaire ». Au cours du week-end, une brigade d'une vingtaine de chefs ambassadeurs du Tour des terroirs, dont l'un est candidat à Top Chef, concocteront des mets régionaux savoureux, en vente notamment pour le déjeuner. Ils proposeront également des dégustations, des animations, des concours et des master class, avec des binômes de jeunes chefs et d'agriculteurs.



Ce concours, organisé par Terres Innovantes, met en valeur les jeunes installé(e)s. Les « Graines d'agriculteurs » sont semées pour la campagne 2022 !Ce concours, organisé par Terres Innovantes, met en valeur les jeunes installé(e)s.

« Nous avons imaginé Les Toqués de l'agriculture, en 2019, au moment où la filière agricole a décidé de devenir pleinement partie prenante de la communication sur l'agriculture auprès des consommateurs, en revenant à leur contact par les produits et en leur expliquant d'où ceux-ci viennent, précise Arnaud Gaillot, secrétaire général du syndicat. Ce week-end, c'est toute la chaîne, de la ferme jusqu'au resto, qui est mobilisée pour faire s'épanouir les papilles des visiteurs. N'oublions pas que la gastronomie française est au patrimoine mondial de l'Unesco ! »

De la ferme au resto, pour que les papilles des visiteurs s'épanouissent !

Le responsable syndical précise que la manifestation se veut respectueuse de l'environnement avec des modules de stands en bois et en location, des couverts en bois recyclé, des écocup pour les boissons et de l'eau en jerrican pour limiter le gaspillage. D'ailleurs, les invendus seront donnés, aux plus démunis, via l'association de don agricole Solaal. L'inauguration officielle du site commence à 16 h pour une ouverture au public à 17 h avec un afterwork jusque 21 h.

