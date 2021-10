Tuto'Com Des web-formations gratuites pour mieux communiquer

La communication positive est un véritable enjeu pour le monde agricole. Pour accompagner les professionnels du secteur dans ce sens, Intercéréales propose depuis 2017 les Tuto'Com, des web-formations gratuites de 40 minutes. Au programme des deux prochaines sessions : « répondre aux sollicitations des médias » et « augmenter la visibilité de ses messages sur Twitter ».

Retrouvez plus d'infos sur les deux prochaines sessions de Tuto'Com, organisées par Intercéréales, l'interprofession des céréales :

« Répondre aux sollicitation des médias : toutes les clés pour appréhender les sujets sensibles », organisé le mercredi 27 octobre 2021 de 11h à 11h40 avec Virginie Thomas, directrice du pôle Crise, Affaires Publiques et Concertation de BCW (Burson Cohn & Wolfe).

« Après un panorama des différents types de médias, ce Tuto’Com présentera les clés de réussite d’un échange avec la presse : quelles questions poser ? Quelle posture adopter ? Comment s’assurer que les propos ne soient pas déformés ? »

« Comment augmenter la visibilité de ses messages sur Twitter ? », organisé le vendredi 10 décembre 2021 de 11h à 11h40, avec Bryan Coder, dirigeant de l’Agence Ouest Digital.

« Twitter occupe aujourd’hui une place centrale dans la communication auprès des leaders et faiseurs d'opinions. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter sur Twitter ? Quels sont les trucs et astuces qui fonctionnent pour donner plus de lisibilité aux messages et développer son audience ? »

