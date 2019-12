Aides Pac 2019 Deuxième versement du solde des aides directes et de l’ICHN le 18 décembre

Après un premier versement le 12 décembre, un deuxième versement du solde des aides directes et de l’ICHN a eu lieu le 18 décembre.

Désormais 99,5 % des bénéficiaires soit 304 500 agriculteurs ont reçu le solde du paiement de base et du paiement redistributif pour la campagne 2019, a indiqué le ministère de l’agriculture le 18 décembre. Un deuxième versement pour le solde du paiement des aides directes et de l’ICHN est intervenu le 18 décembre, pour 2 500 agriculteurs.

Ce versement concerne les aides découplées (paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et paiement en faveur des jeunes agriculteurs), les aides couplées animales (aide ovine et aide caprine) et l’ICHN pour un montant global de 40 M€, portant à à 7,3 milliards d’euros le total des aides Pac versées au titre de la campagne 2019.

Les derniers versements interviendront début 2020, « à l’issue de la finalisation des contrôles pour les dossiers restants », précise le ministère.

