Top articles Diagnostic des dégâts de gel et besoins du maïs dans le top de la semaine

Suite à l'épisode de fortes de gelées de la première décade du mois d'avril, Arvalis explique comment diagnostiquer les dégâts sur les céréales et par quels moyens y faire face. Toujours en culture, cette semaine la rédaction s'est penchée sur les besoins en éléments nutritifs du maïs. En machinisme, Same ajoute une nouvelle pièce à son musée de Tréviglio : un tracteur Same Ariete de 1969 venu de France. Le Dr Serge Zaka, expert scientifique, docteur-chercheur en agroclimatologie nous a annoncé le retour possible du gel jusqu'au 6 mai. Et enfin pour finir, une bonne nouvelle : la quasi totalité des paiements Pac 2020 sont effectués en cette fin avril.

