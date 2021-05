Top articles Du machinisme et de la météo au menu de cette semaine

Pauline Debris Terre-net Média

Cette semaine encore beaucoup de machinisme dans vos articles préférés avec la marque qui a immatriculé le plus de tracteurs au 1er trimestre 2021, et l'Ara, le robot d'Écorobotix, capable de cibler les adventices et ainsi réduire la dose de produit jusqu'à 95 %. Une petite révolution dans le désherbage des betteraves. Autre information importante, Claas s'associe au Néerlandais AgXeed dans le but de développer des robots 100 % autonomes. Côté prévisions, MeteoNews a sorti ses tendances à long terme, fiables à 60 % pour les mois de juin et juillet. Enfin, Julien et Franck Renolleau vous ont expliqué comment ils réalisent 40 % de leur EBE avec les productions végétales.

