Marché foncier Quel prix des terres agricoles en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2021 ?

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le prix moyen de l’hectare libre redescend à 9 530 €/ha en 2021, soit 22,1 % de baisse globale, mais le marché est dynamique et les prix se maintiennent voire augmentent dans certains secteurs.

Après une hausse de + 18,7 % en 2020, pour un prix moyen de 12 230 €/ha, les prix des terres libres ont chuté de 22,1 % en 2021 en Provence Alpes Côtes d'Aur, s'établissant à 9 530 €/ha en moyenne. Un prix qui ne reflète pas la diversité des situations ni le dynamisme du marché, la grande hétérogénéité des territoires dans la région rendant l'analyse globale difficile.

Les prix évoluent ainsi de 6 600 €/ha dans les Alpes de Haute-Provence, en augmentation de 5 % par rapport à 2020, et 15 200 €/ha dans les Bouches-de-Rhône où le prix moyen est en baisse, en lien avec une politique destinée à stabiliser les prix dans ce département agricole et extrêmement peuplé. Les prix se stabilisent également dans le Var, à 13 270 €/ha, où face à la rareté du foncier disponible, collectivités et filières agricoles s'organisent de plus en plus pour développer et reconquérir des terres en friches, tandis que des Zones agricoles protégées sont mises en place.

Dans un contexte de marché très dynamique, le nombre de transactions a progressé de 22,9 % avec 3 260 ventes, pour 14 500 ha au total (+29 % par rapport à 2020).

Les prix des terres louées ne sont pas suffisamment significatifs pour en tirer des statistiques.

