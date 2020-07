Insee France : l'inflation ralentit en juin à 0,2 %

La hausse des prix à la consommation a finalement ralenti à 0,2 % sur un an au mois de juin en France, contre 0,4 % le mois précédent, en raison notamment d'une décélération des prix des produits alimentaires, a indiqué jeudi l'Insee.

L'institut national de la statistique a ainsi revu légèrement à la hausse son estimation provisoire publiée fin juin qui évaluait l'inflation à 0,1 % lors de ce mois. Cette baisse de l'inflation résulte « d'un ralentissement des prix des services et des produits alimentaires, et d'une accentuation de la baisse des prix des produits manufacturés », explique l'Insee. Dans le détail, les prix de l'alimentation ont décéléré « pour le deuxième mois consécutif » (+ 2,6 %, après + 3,5 % en mai et + 3,7 % en avril). Les prix des produits frais sont nettement moins dynamiques (+ 11,8 % contre + 17,3 % en mai), en particulier ceux des légumes et des fruits, souligne l'Insee. Les prix des services ont également ralenti en juin, à + 1,1 %, contre + 1,2 % le mois précédent.

Les prix des produits manufacturés ont accentué leur recul (-1,0 %, après - 0,7 % le mois précédent). La baisse des prix de l'habillement et chaussures s'est notamment encore accentuée (- 4,0 % sur un an après - 2,7 %). En revanche, les prix de l'énergie, qui avaient fortement chuté en raison de la crise du coronavirus depuis le début de l'année, reculent moins.

L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui sert de base de comparaison au niveau européen, a ralenti en juin à 0,2 %, contre 0,4 % en mai. Sur un mois, il est en hausse de 0,1 %, après 0,2 % le mois précédent.

