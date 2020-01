ONG, syndicats, agriculteurs Front commun face à l'« urgence climatique et sociale »

Des ONG environnementales et sociales, des syndicats et la Confédération paysanne ont lancé un appel commun à « une véritable transition énergétique, agricole et industrielle », dans le Journal du dimanche (JDD), appelant à bâtir un projet commun dans les prochains mois.

Cette tribune, signée par le directeur général de Greenpeace France Jean-François Julliard, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, la porte-parole d'Attac France Aurélie Trouvé, la directrice générale d'Oxfam France Cécile Duflot, le président des Amis de la Terre Khaled Gaiji, le porte-parole de la Confédération paysanne Nicolas Girod, la porte-parole de l'Union syndicale solidaire Cécile Gondard-Lalanne et le secrétaire général de la FSU Benoit Teste, fait le constat que « la planète brûle ».



Face à l'« urgence climatique et sociale », ils plaident pour « une véritable transition énergétique, agricole et industrielle, c'est-à-dire une transformation profonde des façons de produire et de consommer», avec « un meilleur partage des richesses ». Ils estiment que les réformes menées par Emmanuel Macron sont « sources d'accroissement des inégalités et de destruction des conquêtes sociales », sans prendre « aucune mesure ambitieuse pour faire face au changement climatique et à la destruction de la biodiversité ».



« Notre initiative n'est pas une fin mais bien le début d'un processus ouvert à tous les acteurs qui comprennent que notre système est à bout de souffle », assurent-ils, appelant à « barrer la route, collectivement » à certains projets du gouvernement qui selon eux ne protègent pas la nature et ne vont pas dans le sens d'une plus grande justice sociale.

