Top articles Intempéries et coup dur à la Une de cette semaine

Pauline Debris Terre-net Média

Cette semaine, Baptiste Menon, agriculteur dans le Centre-Val de Loire, partage son coup dur suite à un orage ultra-localisé qui a inondé son blé stocké. L'AGBP fait le bilan de la moisson 2021 et présente ses perspectives et Arvalis parle du raisonnement de la fertilisation P-K. Côté machinisme, découvrez la nouvelle série MF 7S de Massey Ferguson et revivez les meilleurs moments d'Innov-Agri 2021.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également