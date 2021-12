Paroles de lecteurs « L'agriculture, c'est 17 % des GES ? Donc 83 % viennent d'ailleurs ! »

La journée mondiale du climat : l'occasion pour Terre-net, comme ses lecteurs, de faire le point sur les émissions de GES de l'agriculture. Si la rédaction a mis en avant une baisse des rejets depuis 30 ans, vous craignez, vous, que les agriculteurs soient encore montrés du doigt.

« L'agriculture, dans sa globalité, responsable de 17 % des émissions de GES en France !, s'exclame agri exaspéré. OK, soit, mais c'est pour nourrir les Français qui, soit dit en passant, ne le méritent pas ! Et les rejets de GES des millions d'avions remplis de touristes, ou des millions de camions parcourant 2 000 km pour acheminer des produits moins chers fabriqués plus loin, ou encore des millions de voitures agglutinées sur les autoroutes chaque matin et soir (...)... Ils ne viennent pas de l'agriculture, alors on n'en parle pas. Ou on fait semblant de ne pas les voir. Mais les pires GES sont sans doute ceux émis par les milliers d'avions des "élites mondiales" qui, chaque année, se rendent à leur Cop sur le climat, sans que rien de concret n'en ressorte jamais ! Alors, franchement, oser polémiquer sur les GES de l'agriculture, c'est vraiment de foutre du monde !! Vivement que le blé atteigne les 500 €/t et déclenche des émeutes de la faim dans les villes ! »

« Faut dire les choses dans l'autre sens, suggère nanard3. 83 % des émissions de GES ne sont pas dues à l'agriculture. »

Les pires GES ? Ceux émis pour aller aux Cop sur le climat.

« L'agriculture n'est pas la seule responsable »

« 17 % des GES imputables à l'agriculture alors que les agriculteurs représentent 1 % de la population française ? », s'étonne jpg. C'est toujours la même chose, on rend l'agriculture responsable de tout le carbone libéré par l'alimentation sous prétexte que ce n'est pas un cycle long. On nous dit, ben oui, les agriculteurs captent du carbone mais il est relibéré aussitôt. (...) »

Les agriculteurs représentent 1 % de la population française.

polo est d'accord : « Ce sont bien ceux qui consomment la nourriture produite par l'agriculture qui polluent la planète ! Pas de consommation, pas de pollution !! C'est vrai dans tout secteur économique. Mais comme on ne peut pas se passer de manger... On ne peut pas toujours dire que c'est seulement la faute de l'agriculture (...). Tout cela n'est que du blabla pour monter les Français les uns contre les autres. Et se donner bonne conscience sur le dos de ceux qui vous nourrissent en plus !! Méfiez-vous, le temps des assiettes pleines arrive peut-être à sa fin !! (...) »

« Des objectifs inatteignables »

« Faut vraiment arrêter avec le carbone, poursuit toutoune. Les objectifs délirants sont inatteignables, Jancovici en fait la démonstration en 2 minutes. Même en réduisant à zéro les émissions de GES, ce qui voudrait dire que vos enfants reviendront à peu près au Moyen-Âge, il faudrait environ 10 000 ans pour absorber le CO 2 émis depuis 1870. Le CO 2 est un leurre très utile pour la taxation et la création d'un business complet. »

Le CO 2 , un leurre pour taxer et créer du business.

« Personne ne calcule la séquestration annuelle de carbone due aux cultures, fait remarquer moi-même. En tout cas, je n'ai vu nulle part le calcul. J'ai lu 3 000 kg de CO 2 /ha/an séquestré par du blé. L'État devrait nous le payer puisque c'est lui qui en profite. Il serait moins taxé par les autres pays. Ne vous inquiétez pas, on saura vous dire que c'est déjà pris en compte dans les DPB. Une manière, une fois de plus, de ne pas payer aux agriculteurs leur dû. (...) »

« Combien de GES pour l'alimentation importée ? »

« L'article ne dit pas non plus combien représentent les GES de l'alimentation importée en France, ajoute PàgraT. On peut être certains qu'ils augmentent d'autant qu'ils baissent pour notre agriculture. Mais c'est tellement moins vendeur pour nos médias généralistes, toujours enclins à fustiger notre agriculture ! » Il interpelle la rédaction : « Terre-net, ne pourriez-vous pas enquêter sur cette question? Qu'on puisse leur répondre ! »

« (...) Il y a bien une augmentation de CO 2 dans l'atmosphère, c'est logique, puisqu'on a brûlé de grosses quantités de matière carbonée (pétrole) et qu'on a rien fait pour récupérer ce carbone, estime nanard3. Pire encore, on a réduit la couverture végétale de nos territoires alors qu'elle aurait pu stocker le carbone émis par le pétrole. L'agriculture fait effectivement partie de la solution pour réduire les GES, chose que nos dirigeants n'ont pas encore compris. (...) »

Personne ne veut faire d'efforts.

« L'effet des confinements contre la Covid sur la météo a été remarquable. Autre exemple : le petit ruisseau à côté de chez moi. Cet été, on a eu une pluviométrie qui a permis de ne pas irriguer. Or, le niveau d'eau du ruisseau était bas comme si on l'avait arrosé. (...) À quelques dizaines de kilomètres, il y a sûrement un forage d'eau potable ou industriel qui capte une partie de l'eau. Moralité : on tire à boulet rouge sur la profession alors qu'elle ne représente qu'une minorité du mal causé à la planète. Personne ne veut faire d'efforts. Mais comme la profession agricole n'est pas solidaire et mal défendue, eh bien, ce sont nous les brebis galeuses ! », conclut Patrice.

