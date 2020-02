Top articles L'avis de tempête dimanche et les homologations de véhicules tractés à la Une

Sophie Guyomard Terre-net Média

L'annonce d'un changement de temps radical dès dimanche et la tribune d'Olivier Croix concernant le durcissement de la réglementation française sur les homologations de véhicules tractés ont particulièrement interpellé les lecteurs de Terre-net cette semaine. Autres sujets majeurs : le lancement du label « au cœur des sols » et l'appel de Groupama pour une réforme de la gestion des risques. Terre-net vous propose également de devenir agri-essayeur de machines agricoles : si vous êtes intéressé mais pas encore inscrit, c'est toujours possible !

