Top articles Les lecteurs préoccupés par l'impact du prix des engrais sur l'assolement

Les lecteurs préoccupés par l'impact du prix des engrais sur l'assolement

Céline Clément Terre-net Média

Cet article, au cœur de l'actualité, arrive en tête des lectures de la semaine sur Terre-net, juste avant celui sur les couverts végétaux et leur intérêt pour se passer du glyphosate. Trois infos se talonnent entre la 3e et la 5e place : les délais qui augmentent chez les agroéquipementiers, les tendances météo pour la fin des semis et le début de l'hiver, et la volonté de Cristal Union de trouver 7 000 ha de betteraves en plus.

