Chlordécone La collectivité territoriale de Martinique se porte partie civile

• AFP

La collectivité territoriale de Martinique a annoncé mardi qu'elle allait se porter partie civile dans le procès pour empoisonnement au chlordécone, un pesticide qui a causé une importante pollution en Guadeloupe et en Martinique.

« Le Président du Conseil Exécutif de Martinique, Serge Letchimy a décidé de saisir la justice en se portant partie civile au procès du chlordécone », a indiqué la CTM dans un communiqué. « Par ce geste historique, la Collectivité de Martinique, en tant que corps constitué, se saisit d'un dossier qui a impacté des générations de Martiniquaises et de Martiniquais », ajoute le texte.

« Chacun connaît mes engagements sur le chlordécone. C'est un scandale d'État, sanitaire, avec des répercussions mortifères sur notre population. Les Martiniquais sont cinq fois plus exposés aux cancers de la prostate. Le rapport parlementaire que j'ai rendu en 2019 a posé les constats. Il s'agit désormais de réparer », déclare Serge Letchimy cité dans le communiqué.

Des associations martiniquaises et guadeloupéennes qui ont déposé plainte il y a quatorze ans pour empoisonnement au chlordécone avaient appris en début d'année que cette plainte pourrait tomber sous le coup de la prescription, lors d'une réunion au pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris. Cela avait suscité incompréhension et colère dans les deux îles.

La CTM entend faire jouer le poids de ses élus dans la balance pour que cette affaire ne soit pas prescrite.

Le chlordécone, un produit phytosanitaire interdit en France en 1990 mais qui a continué à être autorisé dans les champs de bananes de Martinique et de Guadeloupe par dérogation ministérielle jusqu'en 1993, a provoqué une pollution importante et durable des deux îles. Plus de 90 % de la population adulte en Guadeloupe et Martinique est contaminée par le chlordécone, selon Santé publique France.

