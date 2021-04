Légumes La coopérative Sica a résisté au Covid-19 en 2020

La Sica de Saint-Pol-de-Léon (Finistère), première coopérative légumière française, a annoncé mardi avoir réalisé un chiffre d'affaires de 225 millions d'euros, en hausse de 2 % malgré la crise sanitaire, soulignant le « regain d'intérêt » pour l'horticulture depuis le confinement.

En 2020, la coopérative, connue sous la marque Prince de Bretagne, a produit 203 000 tonnes de légumes et fruits, une quantité en retrait par rapport à l'année précédente. Lors d'une conférence de presse, le président de la Sica Marc Kerangueven a salué « la belle performance » du secteur horticole (plantes fleuries, pépinière, fleurs coupées) qui affiche 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une hausse de 7 %.

La fermeture des jardineries pendant le confinement « avait fait craindre le pire avec l'arrêt quasi total de l'activité », a-t-il expliqué, et un recul « de 17 % fin avril 2020 ». Mais grâce « au retour des Français vers le jardin », le secteur a connu « un regain d'intérêt » en mai, juin et juillet 2020 et via la vente en ligne, a-t-il expliqué.

Interrogé sur les effets de la crise sanitaire, le président de la Sica souligné l'impact de la fermeture des cantines et restaurants sur certains produits. « Si certains légumes ont souffert de la fermeture de la restauration commerciale comme les mini-légumes, le shii-take et les légumes anciens, les produits "historiques" de la gamme tels que le chou-fleur, l'artichaut et l'endive, ont, eux, tiré leur épingle du jeu », selon la coopérative bretonne.

Marc Kerangueven a évoqué aussi le changement des comportements des consommateurs, avec une demande croissante de circuit court et la volonté de consommer français. Ainsi entre « 30 et 50 producteurs » font désormais de la vente directe et ce mouvement devrait se poursuivre, a-t-il relevé. En outre, la gamme bio progresse avec « 49 producteurs certifiés en 2020 et 69 en 2021 », indiqué le président. En matière de production, cela correspond à 10 118 tonnes en 2020, 13 500 tonnes prévues en 2021 et 15 700 en 2022.

Quant au Brexit, il n'a « pas eu d'impact » pour la coopérative bretonne, selon son président. « Honnêtement on n'a pas ressenti de pertes de marché lié au Brexit », a dit M. Kerangueven.

La Sica, qui fête son 60 anniversaire cette année, regroupe 596 exploitations et à peu près 800 producteurs. La coopérative emploie 130 salariés et les plates-formes de conditionnement 120 ETP (équivalent temps plein). L'un des enjeux pour les années à venir concerne « le renouvellement des générations » et le recrutement de la main d'oeuvre. « 56 % des exploitations de la coopérative ont un dirigeant de plus de 50 ans », a rappelé le dirigeant de la Sica.

