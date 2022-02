Top articles La guerre en Ukraine au centre de votre attention

• Amélie Bachelet Terre-net Média

L'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses conséquences sur les marchés agricoles sont au centre des préoccupations cette semaine. Un article plus juridique consacré au paiement du fermage et un autre sur le nouveau télescopique Fendt Cargo T740 ont également été particulièrement lus.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également