Biocontrôle La liste des produits autorisés a été mise à jour

La liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle a été mise à jour le 13 août par le ministère de l’agriculture.

Publiée le 13 août au bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle est désormais mise à jour. Elle est téléchargeable ici ou consultable sur le site info.agriculture.gouv.fr.

Cette note établit la liste des produits autorisés, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime, définissant le biocontrôle comme le recours à « des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, qui comprennent en particulier d’une part les macro-organismes et d’autre part les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale ».

Elle définit également la méthodologie d'élaboration de la liste, et notamment les critères généraux de définition des produits concernés.

