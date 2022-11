Top articles La météo et l'agriculture bio, les deux sujets de la semaine !

• Amélie Bachelet Terre-net Média

Les deux premiers articles les plus consultés sur Terre-net cette semaine concernent la météo. L'arrivée du froid la semaine prochaine et les prévisions à long terme vous ont en effet particulièrement intéressés. Le changement dans les critères HVE et l'avenir de l'agriculture bio en grandes cultures sont également des thèmes plébiscités.

Tags Idées et débats

