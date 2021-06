Top articles La météo, sujet d'intérêt principal de la semaine

Pauline Debris Terre-net Média

Les tendances météo de Meteonews, fiables à 60 % pour les mois de juillet et août sont désormais disponibles, allez les découvrir. Autre actualité météorologique, les orages et la grêle qui ont causé des dégâts « catastrophiques » dans les exploitations agricoles françaises. Côté marchés, Gautier Le Molgat, directeur général adjoint du cabinet Agritel, alerte sur la grande volatilité des cours à venir. En machinisme, Rolland obtient l'homologation de ses portes-engins. Et si vous rêvez de nous rejoindre, chez Terre-net, on est à la recherche d'un journaliste en machinisme agricole. N'hésitez pas à postuler ou en parler autour de vous.

