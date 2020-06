Top articles La moisson, en France et ailleurs dans le monde, passionne les lecteurs

Amélie Bachelet Terre-net Média

La moisson 2020 est bel et bien lancée maintenant et elle passionne les lecteurs de Terre-net ! L'article consacré aux premiers retours des agriculteurs en témoigne. Mais les récoltes aux États-Unis ou en Russie, grands exportateurs de céréales, sont aussi scrutées avec attention. Enfin, la réforme de la Pac et le Green Deal européen restent aussi au cœur des préoccupations.

