Top articles La moisson et les marchés agricoles toujours au cœur de l'actualité

Sophie Guyomard Terre-net Média

Le chantier de moisson de colza réalisé par une Lexion 780 Terra Trac en Charente-Maritime, les perspectives de production de blé en Russie revues à la baisse et les performances techniques d'un essai bio de longue durée ont particulièrement attiré l'attention des lecteurs de Terre-net cette semaine. À voir également : les prévisions de production de blé en Allemagne et le reportage sur l'andainage du colza avant récolte, qui viennent compléter le palmarès des cinq articles les plus lus.

Tags Top articles

