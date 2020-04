[Lu dans la presse] Coronavirus La MSA pourrait conseiller le port de masques dans certaines situations

Dans une interview donnée au site Vitisphère, un médecin du travail de la MSA indique que le port du masque pourrait être conseillé pour le travail agricole dans certaines situations, en complément des autres gestes barrières qui restent indispensables.

Alors que les réflexions sont en cours au niveau national quant aux recommandations sur le port du masque pour éviter la propagation du Covid-19, la MSA pourrait également en préconiser l’usage dans certaines situations professionnelles.

Dans une interview publiée sur le site Vitisphère le 8 avril, le docteur Gaëtan Deffontaines, médecin du travail et conseiller technique national sur les risques biologiques et zoonoses de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), explique de son côté que le port du masque pourra être recommandé, mais que cette disposition « viendra se greffer en plus dans certaines situations ».

« La priorité est de maintenir les distances sur les ateliers, dans le vestiaire (une personne à la fois), dans la gestion des véhicules (deux passagers au maximum et placés en quinconce)… », rappelle-t-il, s’adressant, dans cette interview, à la filière viticole plus particulièrement. « Mais ça ne remplace pas les autres mesures. C’est du fait du confinement, de la distanciation sociale et des gestes barrières qu’il y a un effet antiépidémique certain », insiste le spécialiste.

