Avis aux éleveurs Découvrez la nouvelle version de Web-agri : le site dédié à l'élevage bovin

Découvrez le nouveau Web-agri ! Le site spécialisé en élevage bovin laitier et allaitant a été entièrement revu pour mieux répondre à vos attentes.

Vous êtes éleveur ? Connaissez-vous Web-agri, le complément de Terre-net ? Il s'agit du site dédié à l'élevage bovin. Vaches laitières ou allaitantes : reportages terrain, articles techniques, témoignages d'éleveurs, cotations... tout y est.

Et parce que les éleveurs sont de plus en plus connectés sur leurs smartphones, nous avons revu Web-agri pour le rendre plus accessible. Il est maintenant plus simple d'utilisation, avec une navigation plus claire. En quelques clics, retrouvez tous les articles élevage sur Web-agri.fr.

En commentaires, donnez-nous votre avis sur cette nouvelle version du site.

Et que diriez-vous d'un quiz pour tester vos connaissances entre Terre-net et Web-agri ?

